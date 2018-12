Schramberg "Künstliche Intelligenz ist ein Muss"

Warum sind Ostasien und China in dem Bereich so stark?

In Singapur und anderen ostasiatische Regionen sind regelrechte Living-Lab-Modelle (Real-Labore) im Einsatz, im Sinne weniger reden, weniger Power-Point-Folien, stattdessen mehr tun. In den administrativen Strukturen gilt zum Beispiel Singapur als Vorbild. Und neue Geschäftsmodelle für Smart Urban Mobility oder Plattformen wie die Taxi-Dienstleister Uber oder Go-Jek in Indonesien können mit ihren Geschäftsmodellen ohne Altlasten starten.

Warum hängt Europa bei KI wieder hinterher, wie auch bei der Elektromobilität und dem Batteriebau?

Aus eine Reihe von Gründen: Erstens gibt es keinen nachhaltigen und abgestimmten Schlachtplan zu Digitalisierung in Europa wie in zahlreichen ASEAN-Staaten. Zweitens besteht in Sachen Verständnis und Wissen zu Digitalisierung in vielen Geschäftsführungen, Vorständen und Aufsichtsräten Nachholbedarf. Drittens gibt es ein nur wenig entwickeltes "KI-Ökosystem" in Europa: Mittelständler haben oft nur eine kleine eigene IT-Abteilung oder sie ist ausgelagert.

In Singapur gibt es Dienstleister, die genau dieses Thema beherrschen, bei der Auswahl und dem Test der Lösung im Demo-Projekt helfen. Und schließlich gibt es als weiteren Grund Angst: Die Angst bei unseren Mitarbeitern liegt auch daran, dass wir oft versäumen, Digitalisierung und KI besser zu erklären, und dass Globalisierung, Automatisierung und Digitalisierung oft in einen Topf geworfen werden.

Wie schätzen Sie die aktuellen Initiativen der EU-Kommission und der deutsche Bundesregierung zur Förderung der KI ein?

Das Reiseziel, also die Zielsetzungen und die Themenschwerpunkte sind gut. Konkrete Meilensteine und Aufgabenpakete, wie man das Ziel erreicht, erkenne ich (noch) keine.

Was sollten Unternehmen von der KI-Forschung der Hochschulen fordern?

Sie sollten bei den Projekten konkrete Meilensteine und Aufgabenpakete, außerdem Talentmanagement und einen für mindestens fünf Jahre freigegebenen Geschäftsplan fordern. Dazu gehört einerseits Budgetsicherheit und andererseits, dass das Projekt durchgehalten werden kann, selbst bei Personalwechseln und anderen Wechseln, zum Beispiel Änderungen der politischen Ausrichtung.

Bringt KI auch etwas für ein mittelständisches Unternehmen wie zum Beispiel die Schweizer Electronic AG, die Leiterplatten herstellt?

Als Aktionär gesprochen, ist KI ein Muss, um zukünftig die derzeit sehr starken Wert-Versprechen aufrechtzuerhalten. Die Fragen stellte Johannes Fritsche.