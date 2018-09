Schramberg Künstlerfest sprengt den Rahmen

"Podium Kunst hat von Beginn an professionelle, ausgebildete und für ihre Kunst lebende Künstler ausgestellt, die sich durch originären Ausdruck und eigene Positionen auszeichnen", heißt es im Ausstellungskatalog. Dies sei Anspruch von Werner Siepmann gewesen, der maßgebend für die Gründung und Ausrichtung des Vereins verantwortlich ist. Fast alle Vorstandsmitglieder hätten durch den Kunstunterricht bei Siepmann die Lust an der Kunst und an kreativen Tätigkeiten geweckt bekommen, so Bornschein.

Die Vernissage beginnt um 18 Uhr. Die Begrüßung übernimmt Lars Bornschein, das Grußwort kommt von Oberbürgermeister Thomas Herzog.

Wissenswertes

Über die Entstehungsgeschichte von Podium Kunst berichtet Museumsmitarbeiterin Annette Hehr. Der Kunstpädagoge, Kunstwissenschaftler und Ausstellungskurator Joachim Penzel übernimmt die Einführung. Zum Künstlerfest gehört auch das Jazz-Konzert mit Arno Haas, das sich direkt an die Eröffnungsveranstaltung anschließt. Der Eintritt kostet an diesem Abend zehn Euro (inklusive Freigetränk und Bewirtung).