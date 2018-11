Schramberg Kündigung: City-Autohaus muss schließen

Schramberg /Hardt. Die Geschäftsführer Frank Degner und Markus Buchholz beteuern: "Wir wären sehr gerne in Schramberg geblieben." Enttäuscht sind sie über die Art und Weise der Kündigung. Im Vorfeld habe niemand mit ihnen gesprochen. Vielmehr sei ihnen Ende Juni aus heiterem Himmel der folgenschwere Brief mit der Kündigung überbracht werden.

Dabei waren es Vertreter der Stadtverwaltung, die 2005 angefragt hatten, ob Degner und Buchholz den Standort an der Weihergasse für ein Autohaus nutzen wollten. "So etwas braucht die Stadt", habe es damals geheißen. Allerdings war schon damals klar, dass das Ganze nicht für alle Ewigkeiten in Stein gemeißelt ist – war doch an dem Standort schon ein Parkhaus, der Schulcampus oder eine Stadthalle im Gespräch.

Nun hat der anvisierte Bau des Schulcampus an der Graf-von-Bissingen-Straße den Ausschlag gegeben. Während der Bauzeit sollen Container auf dem Schweizer-Parkplatz errichtet werden. Dadurch fallen logischerweise Parkplätze weg – 50 an der Zahl. Um hier einen Ausgleich zu schaffen, soll das Gebäude des Autohauses abgerissen werden – und zwar bereits kurz nach dem Auszug des Autohauses. Die Parkplätze sollen dann dort ausgewiesen werden. In deutlich fernerer Zukunft soll dort einmal eine Stadthalle entstehen.