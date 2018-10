Schramberg Kröten schauen nun (nicht) in die Röhre

So weit, so gut. In den kommenden Jahren tat sich in Sachen Ausbau nicht viel. Die handelnden Personen sind mittlerweile andere als damals und so dürfte das Vorhaben in Vergessenheit geraten sein, vermutet Hafner.

Als er vor mehreren Wochen aus unserer Zeitung von der geplanten Fahrbahnsanierung erfuhr, klingelten bei ihm die Alarmglocken und er meldete sich bei der Naturschutzbehörde und beim Straßenbauamt – doch da war es schon zu spät. Die Maßnahme sei bereits komplett ausgeschrieben gewesen, erklärt Joachim Hilser, stellvertretender Leiter des Straßenbauamts. Zudem wäre das Vorhaben mit den Krötentunnels finanziell eine ganz andere Nummer geworden. Es handle sich auch nicht um einen Vollausbau, sondern lediglich um Deckenbaumaßnahmen.

Ein Hintertürchen lässt er aber offen: Sollten wieder ökologische Ausgleichsmaßnahmen benötigt werden, könnten die Krötentunnels möglicherweise umgesetzt werden, sagt Hilser. Allerdings müsse hierzu 1,50 Meter tief gegraben und ein Fundament verlegt werden. "Das ist ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor", warnt er.

Ausweg Viehdurchlass?

Eine Ausweichmöglichkeit sieht er bei dem Viehdurchlass unter der Straße. Die Kröten könnten so geleitet werden, dass auch sie über den Durchlass sicher über die Straße gelangen können.

Adolf Hafner hingegen ist entmutigt, da er den Idealismus von ihm und seinen Helfern nicht ausreichend gewürdigt sieht. Die dortige Krötenpopulation sei mittlerweile arg dezimiert. Sie würde sich mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen aber rasch wieder steigern lassen, ist er sich sicher.

Noch etwas wurmt ihn sehr: So würde er sich wünschen, dass die Behörden bei der Auswahl ökologischer Ausgleichsmaßnahmen auf die Naturschutzverbände – also die Experten vor Ort – zukommen würden. "Diese wissen besser Bescheid als irgendwelche Planungsbüro von auswärts", betont Hafner.

Er verweist beispielsweise auf die Brückenbauten zwischen Hardt und Weiler, im Glasbachtal und an der Mühllehen-Mühle – also im Schwarzwald-Baar-Kreis – als Ausgleich für die Eingriffe beim Straßenbau zwischen Hardt und Mariazell.

Dabei gebe es auch auf Hardter Gemarkung Bedarf, beispielsweise bei der Erddeponie Richtung Mariazell, wo der vorgeschriebene Gewässerrandstreifen zum Reutebach nicht eingehalten worden sei, so Hafner.

Jugend ohne Interesse

Die Hardter BUND-Gruppe siecht unterdessen dahin, da das Interesse der Jugend an der Natur fehle, bedauert Hafner. "Viele Helfer waren auch frustriert, da die Unterstützung von Seiten der Ämter fehlte, obwohl wir uns immer ehrenamtlich engagiert haben", sagt Hafner, der offiziell noch Vorsitzender der Hardter BUND-Ortsgruppe ist – aber das nur noch auf dem Papier.

Straßenbau voll im Gange

Übrigens: Am Donnerstag und Freitag soll die Deckschicht an der Straße aufgetragen werden. Anschließend folgen Arbeiten an den Planken und Leitpfosten. Spätestens zum Dienstag, 16. Oktober, soll die Straße wieder frei gegeben werden, erklärt Joachim Hilser.