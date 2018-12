Schramberg Krippenhauptstadt des Schwarzwalds

So war es im wahrsten Sinn des Wortes eine "Sternstunde", als im Jahr 2016 bei der Auflösung des Haushalts des Kaufmanns Hans-Joachim Schweizer (1930 – 2015) in der Hauptstraße 34 die älteste bisher in Schramberg bekannt gewordene Weihnachtskrippe entdeckt wurde. Diese stammt aus dem späten 18. Jahrhundert und gehört zu den ältesten und größten Papierkrippen, die aus dem Spätbarock in Süddeutschland erhalten geblieben sind. Bekannt war sie bis dahin niemand. Doch stets hieß es: "Die müsste noch irgendwo auf der Bühne stehen".

In mehrmonatiger Arbeit wurde das Material analysiert und eine mehrteilige Landschaftskulisse geschaffen. Da die ursprüngliche Aufstellung weder durch Bild- und Schriftquellen überliefert ist, wurde die Aufstellung auf der Grundlage neutestamentlicher Bibelstellen konfiguriert.

In einem Referat wies Stadtarchivar Carsten Kohlmann auf die Besonderheiten der "Schweizer’schen Weihnachtskrippe" hin. Es handele sich um den mit Abstand wertvollsten Fund einer Papierkrippe. So sei es seinerzeit völlig normal gewesen, dass Schramberger Familien große Papierkrippen geschaffen haben. Auf der Rückseite sei die Jahreszahl "1798" eingetragen worden. "Damit stand fest, dass es sich bei der Papierkrippe um die bisher älteste in Schramberg entdeckte Weihnachtskrippe handelt", so Kohlmann.

Eine der ältesten und größten Papierkrippen

Wann die Papierkrippe in den Besitz der Familie Schweizer kam, lässt sich allerdings nicht mehr nachweisen. Die Erinnerung an die Eigentümerfamilie Schweizer rechtfertigt auch die Bezeichnung "Schweizer’sche Weihnachtskrippe", oder zukünftig "Schweizer’sche Jahreskrippe". "Sie gehört zu den ältesten und größten Papierkrippen, die bis heute bekannt geworden sind", so Kohlmann. Im heutigen Baden-Württemberg ist der Bestand an Papierkrippen aus dem 18. Jahrhundert überschaubarer als in Bayern.

Das Aufbewahren und das Dranbleiben sei die größte Aufgabe des Vereins des Stadtmuseums, sagt Leiterin Annette Hehr. Die musikalische Begleitung der Krippenausstellung wurde durch Annette Kasenbacher und Claudia Habermann übernommen.