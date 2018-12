Schramberg Krippen aus Schramberg verkünden Weihnachten in Berlin

Die "Flucht im Kahn" zeigt – völlig außergewöhnlich – die Heilige Familie auf einem winterlichen Fluss. Max Scheller verarbeitete darin ein Erlebnis aus dem Zweiten Weltkrieg, als er beim Kabelziehen aus einem Boot in den Eis führenden Fluss Dnjepr fiel. Für das Wunder, vor dem Tod durch Erfrieren und Ertrinken bewahrt geblieben zu sein, empfand er eine lebenslange Dankbarkeit.

Die Krippen "Christgeburt in einer Baracke" aus dem Jahr 1974 und "Als Flüchtling unterwegs" aus dem Jahr 1992 von Ulrich Scheller stellen nachdenklich stimmende Bezüge zwischen der Zeit vor 2000 Jahren und der Gegenwart des Erbauers her, "um immer wieder auf das hier und heute zu verweisen". Zusammen mit seinem Sohn Urs hat Ulrich Scheller im Jahr 2015 auch eine Krippe für die bedeutende Erzabtei Martinsberg zu Pannonhalma in Ungarn gestaltet. In der Ausstellung in Berlin ist diese Krippe in einer verkleinerten Nachbildung zu sehen.

Bei der Ausstellungseröffnung führte Ulrich Scheller die zahlreichen Gäste der Landesvertretung Baden-Württemberg mit Bildern aus seiner Heimatstadt Schramberg in die Geschichte der Weihnachtskrippe ein und stellte die Tradition seiner Familie vor. Sein zentrales Anliegen ist die über den Krippenraum hinausreichende "vierte Dimension", die er als "kerygmatische Dimension" bezeichnet, "die Dimension einer ernsthaften Aussage an den Betrachter einer Krippe, die zu Nachdenken anregen soll".

Dazu werden in den von der "Schramberger Schule" perfektionierten Kastenkrippen die Architektur, die Figuren und die Beleuchtung gezielt eingesetzt, um den Betrachter zur "kerygmatischen Dimension" zu führen. Worum es dabei immer wieder von neuem geht, hat Ulrich Scheller in seinem Referat in Berlin so beschrieben: "Betlehem ist überall! Überall brauchen Menschen Herberge, Geborgenheit für Notsituationen und für einen Alltag in Lebensfreude (...)."

Weitere Informationen: Die Ausstellung "Krippen im Wandel der Zeit" kann bis zum 13. Dezember von 9 bis 18 Uhr in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin besucht werden (Tiergartenstraße 4).