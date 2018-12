Schramberg Krippen auf Augenhöhe – auch für die Kinder

Den Hauptteil der Ausstellung machen die Krippen von Pfarrer Ewald Werner, Pfarrer Ewald Ginter, Jutta Mauch sowie Anneliese und Klaus Pipp aus. Außerdem werden präsentiert wertvolle "Völkerkrippen" von Albert Fehrenbacher, "Krippen in historischen Gebäuden" von Josef Grimm und Kasten-Krippen von Karlheinz Simon. Eine Vielzahl von Miniaturkrippen und einige Reisekrippen runden die Ausstellung ab.

Acht Mitglieder des Fördervereins hatten mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz die Ausstellung aufgebaut. "Unser Ziel ist nicht eine riesige, sondern eine schöne Krippenausstellung", erklärt Roming. Feierlich eröffnet wird die Ausstellung am Samstag, 15. Dezember, um 15 Uhr. Nach der Begrüßung von Pfarrer Eberhard Eisele wird Pfarrer Ewald Werner in die Ausstellung einführen. Für die musikalische Begleitung sorgt Claudia Seeber am Flügel.

"Kinderkrippenhaus und Miniaturkrippen" in der Alten Kirche St. Laurentius ist täglich von Sonntag, 16. Dezember, bis Mittwoch, 16. Januar, von 14 bis 17 Uhr geöffnet, außer an Heiligabend und Silvester. Anmeldungen für Gruppenbesuche auch außerhalb der Öffnungszeiten nimmt der Vorsitzende des Förderkreis Alte St. Laurentiuskirche, Lorenz Roming, unter Telefon 07422/522 94 und per E-Mail an Lorenz-Roming@t-online.de entgegen. Auch unter Telefon 07422/52 06 02 sind Anmeldungen möglich.