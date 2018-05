Schramberg Kriegsgott stand Pate

Der Rufname wurde im Mittelalter europaweit gebräuchlich vor allem durch die Verehrung des heiligen Martin, Bischof von Tours im 4. Jahrhundert. So nimmt nicht Wunder, dass der Familienname auch in anderen Ländern weit verbreitet ist. In Frankreich ist Martin der mit Abstand häufigste Familienname. Auch in der französischsprachigen Schweiz sind die Martin stark vertreten. Die Marte in der Schramberger Gegend lassen sich mehrheitlich auf den Aichhalder Bauern Martin Marte (circa 1615 bis 1656) zurückführen. Da um 1560 noch keine Marte in der Herrschaft Schramberg nachzuweisen sind, ist von einer "Einwanderung" aus der Umgebung im späteren 16. Jahrhundert auszugehen.