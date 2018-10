Schramberg Kreuz leuchtet Wanderer entgegen

In einem Zeitungsbericht des Schwarzwälder Tagblatts (Stadtarchiv) heißt es: "In ihrem schlichten Franziskuskleide grüßt sie herab vom Südosthang; weit schon leuchtet das goldfarbene Kreuz dem Wanderer entgegen, der zur Höhe strebt. Als ein Denkmal der Treue steht es oben. Um Gotteslohn bemühten sich an lagen Sommerabenden fleißige Hände, das äußere und innere Farbengewand und seine Blumenzier der Muttergottesklause zu geben. Nun soll die Weihe durch Priesterhand folgen. Und dann mögen deren viele, die gern abseits von Weltgewühl und Menschenstrom sich halten und die auch, die bedrückten Herzen sind, Rat sich suchen bei der besten Mutter, um reich getröstet wiederum dann von dannen zu ziehen."