Schramberg Kreativität unter Beweis gestellt

Schramberg-Sulgen. "Ein Kleinmöbel, das aus zwei zerlegbaren Korpussen in Plattenbauweise mit überfurnierten Vollholzanleimern besteht, ist zu erstellen", so lautete der Auftrag, den die Lehrlinge der Schreinerabteilung der Beruflichen Schulen Schramberg in Zusammenarbeit mit ihren Ausbildungsbetrieben auszuführen hatten.

Was herauskam war in seiner Vielfalt einzigartig und wurde von den Auszubildenden in der Schreinerei Graf in Sulgen im Rahmen einer Ausstellung präsentiert, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Ein Schreibtisch mit Vollholzplatte, der Anbau einer Küche, eine Mediathek und eine Whiskybar sind nur einige der vielen Kreationen, die entstanden sind. Zu Beginn des Projekts stand die Beschreibung eines Möbels, der zeitliche Rahmen und die organisatorische Verteilung der Arbeit auf die Schule und die Ausbildungsbetriebe. Danach durften die Schüler ihrer Kreativität freien Raum lassen und eigene Ideen entwickeln, die in Rücksprache mit den Ausbildern und Fachlehrern zu konkreten Modellen wurden.