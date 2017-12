Schramberg "Krattenmacher" braucht Stoff

Die Zusendung kann per E-Mail (lothar.neudeck@ web.de; sumi.storz@gmx.de; guido.neudeck@gmx.de) als auch telefonisch (0171/ 443 52 78; 0151/22 64 92 21; 0151/15 39 25 80) oder per Fax (07422/257 72 12) erfolgen. Ebenso ist dies durch Einwurf in den Hausbriefkasten der HOF-AG (Neudeck, Bärenweg 5/1) sowie in die an den Stammtischen der Gasthäuser Neue Hoffnung, Hutneck und Unot aufgestellten Briefkästen möglich. Wenn zahlreiche brauchbare Beiträge eingehen, sind Schnurranten und die Krattenmachermacher zuversichtlich, auch 2018 das närrische Publikum mit außergewöhnlichen Geschichten zu erheitern.

Schnurrlokalen

Das Schnurren am 8. Februar 2018 findet in folgenden sieben Schnurrlokalen statt: SG-Gymnastikhalle Hohlgasse (Berghexen Telefon: 07422/ 80 71), Gasthaus Paradies Hintersulgen (07422/83 33), Gasthaus Hutneck (07422/ 52 03 75, Pfarrsaal im alten Pfarrhaus (Kolping 07422/ 8108), Foyer Turn- und Festhalle (AH-SVS Frank Gebele, 0176/41 73 66 35 oder 07422/ 951 61 85), Gasthaus Neue Hoffnung (07422/257 79 06 und Restaurant Hasen (07422/2456 22 00). Eine zeitige Tischreservierung wird dringend empfohlen.