Schramberg (zeg). Polizeibeamte haben am Donnerstag Verkehrskontrollen durchgeführt. Hintergrund sei die "Konzeption zur Fahndung nach Straftätern sowie zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität", teilt Revierleiter Jürgen Lederer mit. Sieben Beamte waren von 15.30 bis 18.30 Uhr eingesetzt, um zunächst den Verkehr in der Oberndorfer Straße zu überwachen. "Hierbei wurden fünf Verkehrsteilnehmer beanstandet, die während der Fahrt das Handy benutzten. Ein Fahrer wurde wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt verwarnt und ein weiterer Verkehrsteilnehmer war mit abgefahrenen Reifen unterwegs", so Lederer. Von 19 bis 20.30 Uhr wurde eine Kontrollstelle mit dem Schwerpunkt der Fahndung nach Straftätern vor dem Polizeirevier eingerichtet. "Zwar ging kein ›großer Fisch ins Netz‹, im Wesentlichen geht es jedoch auch um Prävention und die Abschreckung potenzieller Straftäter."