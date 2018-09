Schramberg Kommunen sollen Mittel anfordern

Allein der Landkreis Rottweil sei in diesem Jahr mit einer Gesamtsumme von 1,6 Millionen Euro berücksichtigt worden. Grundvoraussetzungen für eine Förderung seien unter anderem das Schaffen eines europäischen Mehrwerts, Nachhaltigkeit der Projekte und die Wirkung in der Öffentlichkeit. Durch den Brexit fehle der EU im Agrartopf Geld, weshalb die Chancen jetzt noch genutzt werden sollten. Müller verheimlichte politische Herausforderungen wie die Aufklärung der Bevölkerung des europäischen Mehrwerts der Förderpolitik nicht. Beim Wettlauf um Fördermittel hätten größere Kommunen mit eigenen EU-Referaten Vorteile. Auch müssten Beratungs- und Informationsangebote verbessert werden.

In der Diskussionsrunde widersprach die bekennende Europäerin Behauptungen des Fraktionsvorsitzenden der Freien Liste, Udo Neudeck, die EU habe beispielsweise die Metzgerbranche in Deutschland an den Rand getrieben habe. Nicht nur da, so Müller, sondern auch bei der Datenschutzgrundverordnung (DSGV) würden EU-Richtlinien falsch umgesetzt. Bei Letzterem habe die EU Vereine und Verbände herausgenommen. "Wenn wir in Brüssel Richtlinien und Verordnungen verabschieden, kommt Deutschland und bessert hier und da noch nach. Und dann heißt es, die EU hat uns das eingebrockt. Darüber ärgere ich mich sehr. Immer die, die inhaltlich arbeiten, sind die Dummen", beschwerte sich die Parlamentarierin.

Ein Mitglied des Frauenbeirats brachte es auf den Punkt: "Das Problem sehe ich darin, dass Europa und Brüssel für uns weit weg sind und wir keinen Ansprechpartner kennen. Jetzt natürlich schon", verbesserte sich die Rätin.

Bevor Müller sich ins Goldene Buch der Stadt Schramberg eintrug, bot sie an, jederzeit bei ihr anrufen zu können und Kontakt aufzunehmen.