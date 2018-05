Schramberg Kommt Tempo 30 in der Hauptstraße?

Es soll geprüft werden, ob Tempo 30 in der Tennenbronner Hauptstraße von der Einmündung Talstraße bis nach dem Josefshaus eingeführt werden kann. Dort könnte ein Fußgängerüberweg beim Überqueren der Straße für mehr Sicherheit sorgen, so die Information in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats.

Die Einrichtung eines Zebrastreifens im Bereich Kirchstraße und Talstraße soll überprüft werden. Dort sollte die Anzeigetafel für die Geschwindigkeit in Richtung Schramberg verschoben werden, damit die Geschwindigkeit schon früher im Ort reduziert wird. Die Friedhofstraße sollte bei der Einmündung Berghofstraße wie früher wieder vorfahrtsberechtigt werden, so die Planungen.

Platz für Gartenwirtschaft