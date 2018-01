Schramberg "Kollegen meinten, ich sei verrückt"

Schramberg. Auf dem Küchentisch türmen sich Werkzeug, Metallschrott und Schrauben. Die Wohnküche der kleinen Dachgeschosswohnung in Schramberg erinnert eher an eine Werkstatt. Es ist das Reich von Gökhan Filan, der hier an seinen Metallskulpturen arbeitet.

Aus abgenutzten Zahnrädern, weggeworfenem Maschendraht und Verschleißteilen fertigt der 46-Jährige Roboterfiguren an, die von Magneten zusammengehalten werden. Dazu benutzt er weder einen Lötkolben noch ein Schweißgerät. Er habe sich alles selbst beigebracht, erklärt Filan. Irgendwann habe sich der gelernte Bäcker dann spezielle Werkzeuge zugelegt.

Angefangen hatte seine Leidenschaft für den Bau von Skulpturen mit einer einfachen Beobachtung, erinnert er sich zurück. Als Schichtarbeiter in der Industrie "habe ich einiges gesehen, was kaputt gegangen ist. Zahnräder zum Beispiel". Er habe es schade gefunden, diese Teile einfach wegzuwerfen. Filan streicht über die auf Hochglanz polierte Oberfläche eines Metallzylinders. "Ich habe die Vorstellung gehabt, aus dem Stück Schrott etwas Schönes zu machen", sagt er.