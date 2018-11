Schramberg Kölner Opernkiste begeistert Kinder

Mit dem Stück "Hänsel und Gretel" begeisterten die Opernsänger Stefan Mosemann (Vater, Hexe), Christine Léa Meier (Gretel) und Antonio Florez (Hänsel) die Grundschulkinder und die zukünftigen Schulanfänger aus den Kindergärten Waldmössingen und Heiligenbronn, die im Rahmen der Kooperation Kindergarten – Grundschule ebenfalls die Aufführung in der Kirchberghalle besuchten. Der Zugang zur klassischen Musik wurde den Kindern durch eine kindgerechte Fassung des Stückes "Hänsel und Gretel" vermittelt. Voller Eifer waren die Kinder auch dabei, als es darum ging, an ausgewählten Stellen im Stück selbst auf der Bühne mitzuspielen. Auch einzelne Lehrkräfte wurden spontan in das Bühnengeschehen einbezogen.

Die Kölner Opernkiste wurde 2010 gegründet und kommt direkt an Schulen. Sie will Oper unmittelbar und voller Spaß für Kinder erlebbar machen. Dass dies in Waldmössingen gelungen ist, zeigte der große Applaus, mit dem die Kölner Opernkiste verabschiedet wurde.