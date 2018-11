Schramberg Knapp 1000 Jahre treue Arbeitszeit gewürdigt

Schramberg-Heiligenbronn. 47 Mitarbeiter aus der Behindertenhilfe Einrichtung Heiligenbronn und der Verwaltung der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn sind für ihre langjährige Treue geehrt worden. Knapp 1000 Jahre Arbeitszeit säßen hier an den Tischen, rechnete die Leiterin der Behindertenhilfe, Andrea Weidemann, am Festabend bei der Begrüßung der Stiftungs-Jubilare aus Einrichtungen in Heiligenbronn, Rottweil und Spaichingen vor. Diese genossen das Zusammentreffen mit Kollegen bei einem dreigängigen Menü und nutzten die Gelegenheit, sich außerhalb ihrer Arbeitsstätte auszutauschen.