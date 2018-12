Schramberg Klimabotschafterinnen begeistern mit ihrem Engagement die Senioren

So berichteten die zwei Mädchen vom Drei-Punkte-Plan: Pflanzen von 1000 Milliarden Bäume als zusätzliche Kohlenstoffspeicher, keine fossile Energie mehr und Verteilung der bis 2050 geforderten 600 Milliarden Tonnen CO2 auf alle Menschen. Wer mehr will, muss zahlen im Sinne von Klimagerechtigkeit. Zentrales Thema auch des aktuellen Weltklimagipfels im polnischen Katowice. Auf die Frage der Zuhörer, was sie selbst nun zur Unterstützung des wichtigen Anliegens beitragen könnten, wünschten die Beiden, wenn jeder Mensch 150 Bäume pflanze, dann könnte man bis 2020 bereits 1000 Milliarden Bäume schaffen. Diese weltweiten Pflanzaktionen werden durch direkte und indirekte Spenden finanziert, nicht zuletzt auch durch den Verkauf der "Guten Schokolade" (gibt es unter anderem im "Weltladen"), die ebenfalls Baumspenden mitfinanziere. Ebenso sei auch private Pflanzung möglich, die in die offizielle Baum-Zählung einfließe.

Die beiden Klimabotschafterinnen fanden bei ihren Zuhörern großes Interesse und schließlich wurden 83,5 weitere Bäume finanziert (ein Euro gibt einen neuen Baum).