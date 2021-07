1 In Schönbronn soll die Grundlage für das Baurecht auf 15 Grundstücken geschaffen werden. Foto: Wegner

Die Stadtverwaltung Schramberg plant im östlichen Bereich des kleinsten Stadtteils ein Baugelände für rund 15 neue Häuser zu schaffen.

Schramberg - Bislang ist Schönbronn eher wenig und wenn, dann vor allem im Innenbereich gewachsen. Davon zeugt auch die Vergabe der Hausnummern, die in der Regel nach dem Baujahr des Hauses angeordnet sind. Dieses bisher langsame Wachsen könnte sich demnächst ändern. Die Stadt plant auf einem Geländebereich östlich der bestehenden Bebauung eine Fläche für rund 15 neue Wohngebäude auszuweisen.

Der Ausschuss- für Umwelt und Technik beschäftigt sich in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag, 15. Juli, mit der wohnbaulichen Entwicklung Schönbronns auf Basis eines städtebaulichen Entwurfs.

Dies wird von Seiten der Stadtplaner damit begründet, dass in den vergangenen Monaten mehrere Anwohner aus dem Stadtteil bei der Stadt angefragt hatten, ob diese über freie Grundstücke in Schönbronn verfüge. Das, so die Verwaltung, sei vor dem Hintergrund geschehen, auch für junge Familien "die Realisierung eines Eigenheims in ihrer Heimatgemeinde zu ermöglichen."

Bislang befinden sich die rund 50 bestehenden Gebäude in der "Abrundungssatzung Schönbronn", die aus dem Jahr 1978 stammt. Innerhalb des Geltungsbereichs dieser Satzung stehen laut Vorlage an den Gemeinderat jedoch nahezu keine weiteren Flächen für wohnbauliche Entwicklungen zur Verfügung. Die Stadt selbst verfügt in diesem Stadtteil zudem über keine kommunalen Bauplätze oder Entwicklungsflächen. Auch auf privaten Flächen sind zukünftige Möglichkeiten für entsprechende Entwicklungen aus bau- und planungsrechtlicher Sicht "weitgehend ausgeschöpft", stellt die Stadtplanung fest.

Erschließbarkeit geprüft

So hätten Neubauvorhaben in den vergangenen Jahren lediglich unter sehr hohem Aufwand und bau- und planungsrechtlicher Abwägung genehmigt werden können. Es sei erkennbar, dass umfangreiche Gebäudeteile über die Abrundungssatzung hinausgehend genehmigt und errichtet hätten werden müssen. In Einzelfällen hätten Privatinvestoren "große Kompromisse bei der Planung und Errichtung ihrer Gebäude" eingehen müssen, um eine Genehmigung zu erhalten.

Daher hält es die Stadt unter diesen Voraussetzungen für zielführend, eine Grundlagenermittlung für mögliche Entwicklungsflächen in Schönbronn durchzuführen, um künftigen Bedarf in ausreichender und städtebaulich vertraglicher Form zu ermöglichen.

Für die Grundlagenermittlung sei es Voraussetzung gewesen, die bisherigen Erschließungsstraßen für ein mögliches Baugebiet zu nutzen oder auszubauen. Zudem sei eine weitere Vorgabe, "ein ausreichend dimensioniertes und vor allem für den bestehenden Siedlungskörper verträgliches Konzept zu untersuchen".

Orientierung an Geländeverlauf

Als geeigneten Bereich sehen die Stadtplaner ein leichtes Hanggrundstück am östlichen Siedlungsrand mit Blick auf den Gründlesee. Hinsichtlich eines möglichen Erwerbs der privaten Grundstücksflächen in diesem Bereich seien bereits Gespräche zwischen dem Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung und den Eigentümern geführt worden. Auch die grundsätzliche Erschließbarkeit des Geländes sei bereits geprüft worden, versichert die städtische Planungsabteilung.

Im Gebiet soll sich die Bebauung anhand des derzeitigen Geländeverlaufs orientieren. Entlang der neuen Erschließungsstraße, die die beiden östlich der Kreisstraße abzweigenden vorhandenen Stichstraßen verbindet, soll eine beidseitige Bebauung ermöglicht werden.

Als Gebäudestruktur sind hauptsächlich Einzelhäuser mit Garagen oder Carports vorgesehen, die sich "in das vorhandene städtebauliche Gefüge der angrenzenden Nachbarbebauung einfügen".

Weil sich ein weiter östlich gelegener Teil aufgrund des Gefälles weniger für eine Bebauung eignet, ist dort eine öffentliche Grünfläche vorgesehen, in der am Rand auch ein mögliches Retentionsbecken angedacht ist – auch um in diesem Bereich einen möglichen ökologischen Ausgleich zu erhalten.

Kommentar: Wandel naht

Mit dem Plan der Stadt, im Osten von Schönbronn rund 15 neue Bauplätze auszuweisen, könnte der kleinste Schramberger Stadtteil einen beträchtlichen Zuwachs an Einwohnern erfahren – prozentual betrachtet. Aber noch eines könnte sich ändern: Gibt es bislang dort keine Straßenbezeichnungen – alle Gebäude haben lediglich die Bezeichnung »Schönbronn, Haus Nummer n« – könnte dies für die Zukunft einmal anders aussehen. Denn für das neue Gebiet muss der bisherige »Weg« mit dem zweiten »Weg«, die beide als östliche Stichstraßen von der Kreisstraße abgehen, verbunden werden. Da würde es Sinn machen, diesem Weg dazwischen doch gleich einen Straßennamen zu verpassen. Da derzeit Frauennamen gefragt sind, dürfte »Gründleseeblick« ausscheiden. Eine verdiente Schönbronnerin wäre jetzt hierfür gefragt.