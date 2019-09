Schramberg Kleinkind bei Unfall schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilt, verlor ein 30-Jähriger an der Einmündung zur K 5531 Richtung St. Georgen die Kontrolle über sein Auto. Der Mann war laut Zeugen zu schnell unterwegs. Gegen 18.30 Uhr näherte sich der 30-Jährige aus Richtung Tennenbronn der Kreuzung. Am Stoppschild bremste er kurz ab und zog sein Auto nach rechts um auf die K 5531 einzubiegen. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in den BMW eines 57-Jährigen.

Der Wagen des Unfallverursachers wurde durch die Wucht des Aufpralls in die entgegengesetzte Richtung gedreht und blieb am Fahrbahnrand stehen. Der BWM schleuderte in eine Wiese. Der Unfallfahrer, seine 29-Jährige Beifahrerin und ein ebenfalls im Auto sitzendes einjähriges Kind wurden schwer verletzt. Auch der 57-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Alle vier wurden in Kliniken transportiert.

An den Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 47.000 Euro.