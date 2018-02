Schramberg Kleines buntes Ärgernis?

Ähnlich sieht die Situation auf den Schramberger Straßen aus. Auch hier habe ein Konfetti-Verbot nach dem Kenntnisstand von Pressesprecherin Susanne Gorgs-Mager noch nicht zur Diskussion gestanden. "Konfetti ist in Schramberg nicht die Verunreinigungsursache Nummer Eins, sondern in großem Ausmaß Stroh und manches Jahr auch Federn. Außerdem verursachen die Zuschauer viel Abfall, da sie ihren Müll und leider auch sehr viele Glasflaschen überall stehen und liegen lassen", teilt die Stadt auf Nachfrage mit.

Etwas Eigeninitiative kann schon helfen

Bei all dem Abfall geht die Straßenreinigung ins Geld. Die Kosten dafür tragen in Schiltach und in Schramberg jeweils die Städte selbst. "Das ist der Stadt die Fasnet als Zuschauermagnet und traditionelle Brauchtumsveranstaltung wert", heißt es dazu von der Stadt Schramberg. "Allerdings muss man dazu sagen, dass aufgrund zunehmender Verunreinigung die Straßenreinigung vor wenigen Jahren aufgestockt werden musste."

So miete die Stadt seit 2014 drei zusätzliche große Maschinen für den Fasnetsmontag an. Unmittelbar nach dem großen Umzug in der Talstadt reinigen an diesem Tag sechs Bauhofmitarbeiter die Innenstadt. "Selbstverständlich ist der Bauhof auch am Dienstag und Mittwoch für Reinigungs- und Aufräumarbeiten in der Talstadt und in Sulgen unterwegs", ergänzt Gorgs-Mager.

Die Gemeinde Aichhalden wiederum geht einen anderen Weg. Hier seien die Vereine selbst dafür verantwortlich, nach einer Veranstaltung die Straßen zu reinigen, heißt es aus dem Rathaus. Als Reaktion darauf rufen beispielsweise die Erzknabberteufel ihre Gäste dazu auf, Konfetti und andere Auswurfmaterialien zuhause zu lassen.

Einen Mittelweg hat die Gemeinde Lauterbach gefunden. Auch dort stand ein Verbot bisher nicht zur Diskussion. Grund sei, dass in Lauterbach und in Sulzbach nur ein kleiner Umzug stattfinde. Dieser verursache in der Regel keinen großen Aufwand, teilt die Gemeinde auf Nachfrage mit.

"In Einzelfällen, insbesondere bei größeren Jubiläumsumzügen, war in der Vergangenheit aber eine Reinigung erforderlich", heißt es weiter.

Da die Gemeinde dabei sowohl die Überreste der Fasnet, als auch die allgemein verunreinigten Straßen zusammen reinigen ließ, "wurden die Kosten entsprechend zwischen der Gemeinde und der Narrenzunft aufgeteilt".

Weitere direkte Vorschriften gebe es nicht. "Allerdings weist die Narrenzunft bei Einladungen sowohl zu Umzügen als auch zu Saalveranstaltungen darauf hin, dass Konfetti, Stroh, Heu und ähnliches nicht erwünscht sind." Das habe bisher dazu beigetragen, dass sich die Verunreinigungen "in einem überschaubaren Maß halten".

Mit etwas Eigeninitiative der Zünfte und vor allem der Zuschauer kann es also gelingen, den Wermutstropfen zu schmälern.