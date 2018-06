Schramberg Kleiner Dank an fleißige Bach-Säuberer

Schramberg. Zusammen mit dem Angelsportverein Schramberg sind die Zuberkapitäne nämlich einmal im Jahr außerhalb der Fasnet tätig und sorgen für saubere Uferränder entlang der Schiltach. Unter Leitung des Gewässerwarts Michael Roth vom Angelsportverein wurde der Bach von der Brücke zum Baumarkt Bühler bis hoch zur Stellfalle gereinigt. Dabei fiel laut Michael Roth positiv auf, dass nicht sehr viel Müll im Bach liege.

Wie bei der Sonder-Da-Bach-na-Fahrt im April war auch jetzt wieder der städtische Bauhof mit vor Ort. Frieder Kessler unterstützte mit einem Container-Lastwagen die Bachputztruppe und sorgte für die Entsorgung des Mülls.

Da Oberbürgermeister Thomas Herzog wegen der Museumseinweihung verhindert war, überreichte der städtische Personalratsvorsitzende Achim Ringwald eine kleine Aufmerksamkeit der Stadt als Dank für die Unterstützung der Da-Bach-na-Fahrer. Die Stadt Schramberg habe mit den Da-Bach-na-Fahrern ein echtes Highlight geschaffen, das allen Gästen, aber auch allen anwesenden einheimischen Besuchern und Unterstützern noch lange in Erinnerung bleiben werde. Dies sei perfekt auch durch die Feuerwehr unterstützt worden, die im Rossgumpen die beiden Zuber sicherte – so wie sonst nur am Fasnetsmontag.