Schramberg Kleine Risse, die nicht gleich auffallen

Schramberg-Tennenbronn/Hardt. 4000 Tonnen Asphalt wurden gestern und werden heute von der Verbindungsstrecke zwischen Hardt und Tennenbronn abgefräst. 160 Lastwagen sind insgesamt notwendig, um diese Material zur Recyclinganlage zu bringen.

"Wir sind beim Landkreis in der glücklichen Lage, rechtzeitig sanieren zu können", sagt Joachim Hilser von der Straßenbauabteilung des Landratsamts Rottweil. Damit will der Kreis auch Kosten sparen: Denn sei eine Straße einmal bis auf den Untergrund marode, sei der Aufwand um ein Mehrfaches höher, weiß Hilser. Und dies soll vermieden werden, wohl wissend, dass es bei den Landesstraßen anders aussehe – und dass es so auch Straßen gebe, die "noch schlimmer" aussehen, wie der Altenburger Weg. Ganz abgesehen vom Sanierungsaufwand, komme bei solchen Straßen hinzu, dass im Winter oder danach immer wieder geflickt werden müsse – teilweise mit teurem Kaltmaterial, das aber meist auch nicht lange halte.

Kleinere Risse gibt es auf dem Altenburger Weg schon länger, weiß Hilser aus den jährlichen Kontrollen. Und in den vergangenen Jahren habe sich die Oberfläche deutlich verschlechtert. Die Risse seien größer geworden, die Gefahr von Wasser, das in den Untergrund eindringe, gefriere und dann dafür sorge, dass die typischen Schlaglöcher entstünden, sei deutlich größer geworden. Deswegen sei die Straße in diesem Jahr ins Sanierungsprogramm mit aufgenommen worden. "Das erspart uns ein Flicken", ist sich Hilser sicher.