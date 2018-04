Schramberg Kleidlesträger verteilen 6625 Brezeln

Zunftmeister Manuel Häring ließ in seinem Bericht das Geschäftsjahr Revue passieren. Er sprach von einer schönen und gelungenen Fasnet. Terminlich hatte es das Vereinsjahr 2017/18 wieder in sich.

Im Detail ging er auf dem aktuellen Personalstand im Vorstand ein. Voller Stolz konnte er die Umsetzung von einen Blasorchestersatz für die zwei Sauwaldellieder verkünden. Außerdem ging er auf die ersten Umbaumaßnahmen in der Kastellhalle ein. Diese seien ein erster Schritt gewesen. Nichtsdestotrotz bleibt aus Sicht der Narrenzunft – und da sei man sich mit vielen anderen Vereinen einig – ein großes bauliches Verbesserungspotenzial in der Kastellhalle. "Wir werden auch weiterhin in der Gemeinschaft des Vereinsrings darum kämpfen, hier Besserungen im Eingangsbereich mit Foyer, Toiletten und Garderobe herbeizuführen", so Häring. Mit diesen Worten richtete sich Manuel Häring an den anwesenden Ortschaftsrat und stellvertretenden Ortsvorsteher Michael Schneider.

Zum Obernarr werden nur ganz besonders verdiente Mitglieder der Narrenzunft Waldmössingen ernannt. Die Hürden hierfür seien extrem hoch, wie Zunftmeister Häring erläuterte. Aus diesem Grund gab es in den vergangenen Jahren nur spärlich Ernennungen zum Obernarren. Doch in diesem Jahr wurden gleich fünf Mitglieder, nämlich Thomas Fus, Klaus Glatthaar, Corina Heintz, Berthold Maier und Udo Moser zum Obernarren ernannt.

Für sieben Jahre Ballett wurden mit der bronzenen Gardeehrennadel Emily Mager und Angelina Wolber ausgezeichnet. Für zehn Jahre im Ballett wurden mit der silbernen Gardeehrennadel Lisa Färber und Natalie Mendel geehrt. Schließlich wurde mit der goldenen Gardeehrennadel und einer kleinen Gardefigur Julia Mager für 13 Jahre im Ballett geehrt.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet wurden: Raphael Bantle, Nicole Bantle, Wilfried Borho, Michael Eger, Hans-Peter Geiger, Sabine Geiger, Elmar Haas, Sabine Haas, Helmut Hauser, Thomas Katz, Daniel Keller, Jasmin Knöpfle, Kerstin Kühn, Matthias Notheis, Hariolf Schneider, Daniel Scholz, Hans-Joachim Strank, Willi Wentzel, Christian Wolber, Birgit Broghammer, Silvia Jaud, Silke Hug, Petra Ohnmacht und Stefanie Wössner.

Für 35 Jahre mit der goldenen Ehrennadel geehrt wurden: Waltraut Erath, Annette Schwenk, Wolfgang Hess und Roland Kopp.

40 Jahre: Die Narrenzunft Waldmössingen ernannte Dieter Bortlik, Roswitha Lamprecht, Karin Stern, Obernarr Matthias Wolber, Gebhard Dilger, Thomas Erath und Karin Langenbacher zu Ehrenmitgliedern.