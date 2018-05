Schramberg Klangvolle Umsetzung überzeugt

Schramberg (pm/jf). Der von der MFG, einer Einrichtung des Landes Baden-Württemberg und des Südwestrundfunks, zum zweiten Mal organisierte Wettbewerb für innovative Geschäftsideen in der Kreativ­branche des Landes wird durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst sowie durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg unterstützt.

"Kreativschaffende haben als Innovationsmotor große strategische Bedeutung für die gesamte Wirtschaft Baden-Württembergs. Sie wirken als wichtiger Katalysator für Innovationen und wissensbasiertes Wachstum in zahlreichen anderen Branchen", erklärte Katrin Schütz, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau. Audiotextour erhielt die Auszeichnung für die "klangvolle Umsetzung von Geschichten für Kultureinrichtungen". Vergangene Woche nahmen Matz Kastning und Steffi Knebel den Preis bei einer Feierstunde in Stuttgart aus der Hand von MFG-Geschäftsführer Professor Carl Bergengruen entgegen.

"Auf einer Veranstaltung der IHK in Schwenningen sind wir auf die Teilnahmemöglichkeit für den Preis gestoßen", berichtet Kastning. Für die Bewerbung hätten sie auf einer DIN-A4-Seite ihr Unternehmen vorgestellt und ihre Idee beschrieben, Audioguides anders als üblich zu machen. "Einen Audioguide für Ihr Museum, einen akustischen Stadtspaziergang oder einen hörbaren Naturlehrpfad, der mehr bietet als nur Fakten zu erzählen", wie auf der Webseite (www.audiotextour.de) des Unternehmens zu lesen ist. Ein Beispiel ist der Audioguide für das Kloster- und Stiftungsgelände in Heiligenbronn, der schon fertiggestellt ist und im Juli aktiviert wird. Aus mehr als 100 Bewerbungen aus ganz Baden-Württemberg wählte eine Fachjury die zwölf Gewinner aus, unter ihnen Audiotextour. Nicht nur die Idee wird prämiert, den Gewinnern winkt auch ein Förderprogramm, um noch unentdecktes Potenzial in den Unternehmen zu entdecken, heißt es in einer Mitteilung. "Ein Jahr lang werden wir in unserer Geschäftsentwicklung durch vier Workshops und zwei Personal-Coachings durch zwei Mentoren individuell unterstützt", zählt Kastning auf. Den Abschluss bilde eine "Impulsreise", um die Kreativszene anderer Regionen kennenzulernen.