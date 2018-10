Schramberg Klangkaskaden vom ersten Moment an

Schramberg. Bereits 2016, beim internationalen Wettbewerb um den Schramberger Eberhard-Friedrich-Walcker-Preis, lernte Doeselaar die Orgelstadt Schramberg als Juror kennen und schätzen. Bei seinem Konzert an der spätromantischen historisch restaurierten Orgel der Gebrüder Späth in "Heilig Geist" hatte er mit Orgelwerken aus Deutschland, Holland, Schweden, Tschechien und Frankreich den Akzent auf die europäische Orgelkunst gelegt. Stilistisch waren alle Komponisten Zeitgenossen und in der Spätromantik angesiedelt, wobei die Nähe zur Moderne bei manchen Stücken schon hörbar war.

Nach der Begrüßung der trotz Sommerwetters zahlreichen Zuhörer durch den Vorsitzenden Gebhard Pfaff gab der Meister selbst eine kurze Einführung. Als Niederländer stellte der Interpret die Komposition Patria des niederländischen Komponisten Jan Willem Brandts-Buys an den Beginn, in der auch eine Zeile der holländischen Nationalhymne verarbeitet war. Doch steckte in diesem typisch niederländischen Stück auch ein Vermächtnis aus der Wiener Zeit, in der Brandts-Buys, wie der Organist zuvor erwähnt hatte, viele Jahre mit der Komposition von Operetten und Bearbeitungen von Wagner-Opern für Klavier verbracht hatte. Der Titel Fantasie verriet schon eine abwechslungsreiche, fast theatralische Gestaltung.

Heldische Hymne