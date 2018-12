Schramberg Kishas Tod gilt juristisch als Sachbeschädigung

Auf dem Weg zur Tierklinik nach Freiburg sei die Familie mit dem Auto in einen Stau geraten. Die verzweifelten Schreie des Tiers seien durch Mark und Bein gegangen, war doch allen Beteiligten klar, dass es ums Leben der kleinen Hündin ging und jede Sekunde zählte. Er habe anschließend drei Tage am Stück nicht arbeiten können, was in seinem mehr als 30-jährigen Arbeitsleben noch nie vorgekommen sei, bekennt er im Gespräch mit unserer Zeitung.