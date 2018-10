Schramberg Kinderwerkstatt schult spielerisch die Feinmotorik

Die Textilwerkstatt startet am Montag, 15. Oktober, 14 bis 15.30 Uhr, Kursleiterin ist die Jugendkunstpädagogin und Modedesignerin Isabella Glase. Sie wird mit den jungen Teilnehmern Schritt für Schritt in die Materie der Stoffbearbeitung einsteigen und eine Fülle an kreativen Möglichkeiten einsetzen.

Minimonster

Zu Beginn werden Minimonster oder Maskottchen aus Stoff geschnitten und von Hand genäht, danach stehen Weben, Stoffe bedrucken, Fingerstricken und später der Einstieg in das Nähen mit der Nähmaschine auf dem Programm.