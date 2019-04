Schramberg Kindergarten Heiligenbronn: Kindesmisshandlung kann nicht nachgewiesen werden

Von den Vorwürfen unabhängig wurde, um das neue Team gut einzuarbeiten, eine dies unterstützende Leitungsebene eingerichtet. Die kommissarische Leitung nach außen nimmt bis auf weiteres die Leiterin des Kindergartens in Waldmössingen wahr. Die Einrichtungsleiterin in Heiligenbronn leitet nach innen und ist laut Pfarramt verstärkt in der Betreuung der Kinder und der Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen eingesetzt.

Für die Eltern bedeutet dies, dass ab Mai ihre Kinder wieder wie gewohnt im Kindergarten St. Gallus in Heiligenbronn betreut werden und auch die normalen Gebühren erhoben werden.

Die katholische Kirchengemeine St. Gallus arbeitet nun konstruktiv in Richtung Zukunft. Die mit der Elternschaft vereinbarten Überprüfungen einiger pädagogischer Prozesse beginnen, wie bereits mehrfach bekanntgegeben, nach den Osterferien.