Schramberg Kinder probieren mutig neue Wege aus

Schramberg-Sulgen. Zum Ehrenjahr sangen der DFZ alle gemeinsam ein "Happy Birthday".

Zur ihrer Freude und Belustigung wurden die jungen Teilnehmer von einigen der Mitarbeitern in neonfarbener Sportkleidung mit einer Frühsporteinlage begrüßt. Monatelang haben sich die Mitarbeiter in liebevoller Arbeit auf diese Woche vorbereitet. Mit der DFZ-Band singen die Kids fetzige Songs über Jesus, lauschen den interessanten Geschichten der gefräßigen Raupe Rosalie und basteln in ihren Kleingruppen bunte Raupen, Schildkröten und Fischchen aus Papier.

Als Höhepunkt gibt es in diesem Jahr für alle Teilnehmer und Mitarbeiter weiße Jubiläums-T-Shirts mit buntem "Jona"-Aufdruck. Um ihn, den zweifelnden Propheten, der vor Gottes Auftrag wegläuft, geht es dieses Jahr in der DFZ-Geschichte. Gemeinsam mit Rosalie begeben sich die Kinder auf die Reise mit Jona, flüchten mit ihm nach Tarsis, warten gefangen im Bauch des Walfischs und retten schließlich die Stadt Ninive. Im Mittelpunkt ihrer Reise steht Jesus, der Mut gibt, die Angst zu überwinden und mit dessen Kraft und Stärke alle Zweifel und Skepsis ausgelöscht werden.