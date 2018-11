Schramberg (czh). Eine "Nacht der Lichter" bei angenehmen Temperaturen und im Trockenen, fast bis zum Abräumen, erlebten die Gäste am Freitagabend. Dazu tönte dezent die Musik der "Guitar Men" aus den Boxen, die in der Flaniermeile verteilt waren. Die stimmungsvolle Beleuchtung der fast kahlen Bäume dämpfte das bunte Treiben zwischen den geöffneten Geschäften. Da konnte man auch gelassen vor den Speisewagen warten, bis aus den Foodtrucks der bestellte "Black Forest Burger" ausgerufen wurde oder der vegetarische Wrap fertig war. Einen Punsch oder Glühwein konnten die Besucher fast an jeder Ecke in Ruhe schlürfen und dabei zusehen, wie Kinder ganz cool bei der Feuerwehr die Flammen mit Pulver löschten. In den hell beleuchteten Geschäften waren die Verkäufer gut beschäftigt, denn die Kunden nutzten die zusätzlichen Stunden zum Einkaufen ohne Hetze.