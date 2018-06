Schramberg Kinder lernen vom Spiel- und Arbeitspartner

Dieses läuft nun im zweiten Jahr an verschiedenen Standorten der Jugendkunstschule Kreisel und wird 2019 fortgesetzt. Die Anmeldungen dazu laufen in Kooperation mit Juks³, interessierte Kinder können sich dort anmelden oder ihre Anmeldekarte beim Bürgerbüro abgeben. Vom 6. bis 10. August können Kinder von sechs bis zwölf Jahren zusammen mit den Kursleitern der Jugendkunstschule eine Fülle an kreativen Workshops erleben, die eine Menge Spaß versprechen. Immer von 9 bis 17 Uhr wird im Schlössle Schramberg gearbeitet. Das Ferienangebot steht unter dem Motto "Meine weite Reise".

Auf dem Programm stehen Kunst, Tanz, Medien, Ballspiel, Theater und Kochen. Die Kinder wechseln die Workshops täglich, so dass alle von jedem Angebot etwas mitbekommen. Treffpunkt für alle ist am Montag vor dem gegenüberliegenden Schloss.

Die Teilnahme am Workshop ist durch die Förderung der Stiftung Kinderland kostenfrei.