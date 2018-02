Schramberg Kinder freuen sich über eigenes "Taxi"

Das "Taxi" bietet Platz für bis zu drei Kinder und fördert unter anderem das soziale Lernen der Kinder, heißt es in einer Mitteilung des Kindergartens. So ist es möglich, dass die Größeren eng mit den Kleineren, oder gar den Krippenkindern zusammen spielen, da beim Fahren des "Taxis" der Fahrer die Verantwortung für seine Passagiere übernimmt. Das neue Gefährt wurde vom Elternbeirat des evangelischen Kindergartens gespendet. Die Einnahmen hierfür erzielt der Elternbeirat durch verschiedene Aktionen zugunsten des Kindergartens. So werden jährlich zum Beispiel mehrere Flohmärkte veranstaltet, an denen alles rund ums Kind verkauft wird. So kann man hier von gebrauchter Kleidung bis zum Spielzeug alles finden.

Der nächste Tischflohmarkt findet am Samstag, 17. Februar, von 10 bis 12 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Sulgen statt.

Weitere Informationen und Anmeldung: E-Mail flohmarkt-sulgen@web.de.