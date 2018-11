Schramberg Kinder erleben drei Tage voller Kreativität und Spaß

Schramberg. Das von der Jugendkunstschule Kreisel in Kooperation mit Juks³ durchgeführte Herbstferienangebot ist ein voller Erfolg gewesen. Drei Tage lang kreativ sein und spielen was das Zeug hält, versprach der Flyer – und nach Meinung der Kinder wurde dieses Versprechen eingelöst. Mehr als 30 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren meldeten sich für das Kooperations-Ferienangebot an und wechselten zweimal täglich die Workshops. So konnten alle drei altersgemäß eingeteilten Kindergruppen an allen sechs Workshops teilnehmen, wie es in einer Mitteilung heißt.