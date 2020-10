Schramberg Kern-Liebers: Schnell wechselt in Ruhestand

Schnells Nachfolger wird der 47-jährige Erek Speckert. Speckert ist derzeit Geschäftsführer der "O-Rings & Boots Division" beim weltweit tätigen familiengeführten Mischkonzern Freudenberg in Weinheim (Gesamtportfolio unter anderem: Dichtungs-/Schwingungstechnik, technische Textilien, Reinigungstechnologien "Vileda" und weitere sowie Medizin- und Chemiespezialbereiche).

Nach Angaben von Kern-Liebers hat Speckert, der verheiratet ist und drei Kinder hat, "weitreichende Erfahrungen im Automobilsektor und in anderen Industriezweigen." Vor seinem Engagement als "Senior Vice President" und Geschäftsführer von August 2018 bis heute und einem einjährigen Sabbatical, das er zu einer Weltreise genutzt hat, war Speckert nach eigenen Angaben direkt zuvor knapp zwei Jahre bei der Freudenberg-Firma "Filtration Technologies" und von 2004 bis 2012 in verschiedenen leitenden Funktionen bei Freudenberg-Töchtern, darunter auch in China und Japan.

Seinen Berufsstart hatte er nach Studienjahren an der FH Dortmund, der University of Southern California und der Universität Cambridge (dort promovierte er im Department of Material Science and Metallurgy zum Doctor of Philosophy, PhD) bei der Volkswagen-Group.

Neben Schnell wird auch der kaufmännische Geschäftsführer Klaus Scheuble seine Arbeit beenden und seine Aufgaben einem Nachfolger übergeben, wie Kern-Liebers mitteilte. Scheuble habe schon länger den Wunsch geäußert, Ende des Jahres seine Arbeit bei Kern-Liebers zu beenden. Er habe, so heißt es aus dem Unternehmen weiter, "den Wachstumskurs während der vergangenen 20 Jahre mit hoher Kompetenz in allen kaufmännischen Fragestellungen begleitet und mitgestaltet. Nachfolger von Scheuble wird Alexander Tobert, der seit zehn Jahren bei Kern-Liebers tätig ist und während der vergangenen drei Jahre kaufmännischer Geschäftsführer von Kern-Liebers in China war. Der Diplom-Betriebswirt (DH) ist verheiratet und hat vier Kinder.

Dank für "konsequentes Handeln mit Augenmaß im aktuell wirtschaftlich schwierigen Umfeld"

"Gesellschafter und Verwaltungsrat danken den Herren Udo Schnell und Klaus Scheuble für ihre langjährigen Verdienste für unser Unternehmen, insbesondere auch für konsequentes Handeln mit Augenmaß im aktuell wirtschaftlich schwierigen Umfeld. Beide Herren haben wesentliche Beiträge zur Weiterentwicklung von Kern-Liebers geleistet", betont Hans-Jochem Steim als Gesellschafter und Vorsitzender des Verwaltungsrats. Darüber hinaus wünsche das Unternehmen den beiden scheidenden Geschäftsführern für die Zukunft alles Gute.

Unverändert bleiben die Positionen von Geschäftsführer und Geschäftsfeldleiter Hannes Steim (Drahtfedern und Kunststoffverbundteile), Jürgen Briehlmeier (Stanzbiegeteile und Bandfedern) und Niels-Johann Fleck (Stanzteile).