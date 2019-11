Schramberg Kern-Liebers: Keine Beschäftigungsgarantie

Schramberg-Sulgen - Die wichtigste Botschaft der Erklärung für die Beschäftigten von Kern-Liebers lautet: Das Weihnachtsgeld 2019 wird ausbezahlt, aber es gibt keine Zusage zur Beschäftigungssicherung durch den Arbeitgeber. Kern-Liebers will Kosten senken, auch im Personal. Denn Diesel-Krise, Strukturwandel in der Autoindustrie wegen "New Mobility" und Handelskrieg führen seit Monaten zu Auftragsrückgang.