Schramberg Kennenlernen beim gemeinsamen Ausflug

Schramberg. Damit der Einstieg so leicht wie möglich fällt, beginnt die Ausbildung bei der MS-Schramberg mit einem zweitägigen "Azubi-Ausflug". So lernen sich laut Mitteilung die neuen Azubis und die bereits im Unternehmen tätigen Aus­zu­bil­den­den in einer lockeren Atmosphäre, eingebunden in ein abwechslungsreiches Programm, ken­nen.