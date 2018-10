Schramberg Keine Kandidatur und kein CDU-Amt mehr

In einem offenen Brief schreibt Fink: "Die Stadt bedeutet mir viel und das harmonische Miteinander von Jung und Alt, von Einheimischen und Neuzugezogenen, von Wirtschaft und Umwelt, von Tradition und Moderne ist es wert, sich dafür ins Zeug zu legen. Allerdings erfordert die Arbeit für den Stadtrat besonders viel Zeit. Wer mich kennt, weiß, dass ich schon an vielen Ecken aktiv bin und Zeit für ehrenamtliche Ideen und Projekte aufwende. Um ein solches Amt gegenüber meiner Familie und meinen anderen Aktivitäten vertreten zu können, bräuchte ich sicherlich einen 48-Stunden-Tag. Den gibt es nicht. Daher kann ich derzeit nicht für eine Gemeinderatsliste kandidieren". Auch den erweiterten Vorstand der CDU, dem er seit rund drei Jahren angehört, wird er in Zukunft nicht mehr unterstützen, "ich lege mein Amt nieder", schreibt Fink.