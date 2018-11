Schramberg Keine halben Sachen machen

Die Architektenleistungen für die Sanierung des WC-, Dusch- und Umkleidebereichs wurden jetzt vom Kreistagsausschuss an das Büro Löffler in Rottweil vergeben, die Ingenieurleistungen an das Büro Maurer Energie- und Ingenieurleistungen in Schramberg. Zur Nachfrage des Lauterbacher Kreisrats Norbert Swoboda, wie sich der Umbauzuschlag von 33 Prozent bei den Architektenleistungen begründe, verweist Kramer auf einen Auftrag, der praktisch aus einem Rohbauzustand heraus zu leisten sei.