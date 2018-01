Schramberg Keine Chance: auf Bäume geprallt

Fahre man bei starkem Sturm an einen Unfall im Wald, so solle man sich zunächst erkundigen, ob die Betroffenen erste Hilfe benötigen. Ist dies der Fall, sei man zur Hilfe verpflichtet, erklärt der Sprecher. Falls nicht, sei es am besten, sich aus der Gefahrenzone zu begeben und die Polizei oder Rettungsdienste zu informieren – oder in sicherem Abstand andere Teilnehmer warnen.