Schramberg Keine Anstrengung zu groß

Schramberg-Sulgen. Der Rheinschwimmer referierte über seine abenteuerliche Reise auf dem Rhein und bot für die Schüler, die die Profile Umwelttechnik und Gesundheit belegen, eine Ergänzung zum Unterricht.

Die 1231 Kilometer von der Quelle in den Alpen bis zur Mündung in die Nordsee bezwang er schwimmend in Rekordzeit. Die Schüler folgten neugierig und interessiert den Ausführungen des sportlichen Wissenschaftlers. Dabei lag im ersten Teil der Schwerpunkt auf den 25 Etappen und der Analyse der jeweils gemessenen Wasserqualitäten. Anschaulich zeigte Fath, wie die Verschmutzung des Rheins auf seiner Reise bedenklich zunimmt. Sein Anliegen war es, für einen effektiven Schutz der Flüsse und Gewässer zu werben.

Er stellte anhand seiner wissenschaftlichen Analysen dar, wiebesonders der Anteil an Mikroplastik bedenklich steigt und dass eingebrachte Medikamente, Süßstoffe und Korrosionsschutzmittel ungeklärte Auswirkungen auf unser Ökosystem hätten.