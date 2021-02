Schramberg Keine Angst um die 100-jährige Tradition

Zwar sei es natürlich einfacher, dass die gesamte Vorbereitung für den Gesellenball nun wegfalle und auch der Aufwand sei bedeutend geringer, dennoch sei das nicht unbedingt positiv, sondern könne auch negativ sein, da die gesamte Fasnet im Jahr 2021 ausfallen muss, so Schinle. "Es ist klar, dass es vielen schmerzt, dass diese wichtige Tradition nun ausfallen muss. Denn es war schon immer eine sehr schöne Zeit und ein Gemeinschaftserlebnis mit der gesamten Gruppe", betont Schinle.

Ungefähr 60 bis 70 Personen waren in den vergangenen Jahren an der Organisation und Umsetzung des Gesellenballs beteiligt. "Alle, die in irgendeiner Form am Gesellenball beteiligt sind, tun dies aus Spaß an der Freude", erklärt er. Viele Beteiligten steckten viel Herzblut in die Veranstaltung. Dennoch werde es von der Schramberger Kolpingsfamilie keine digitale Alternative für den Gesellenball geben, weil "dazu auch ein Stück weit die Manpower" fehle.