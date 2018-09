Schramberg Kein Platz mehr da

Auf diesen Umstand wiesen Manuel Ernst, Lisa Fleig und Dominik Wegner in der Einwohnerfragestunde des Ortschaftsrats hin. "Wir haben inzwischen 100 Aktive und 180 Jugendspieler und sind an den Kapazitätsgrenzen angelangt", sagte Manuel Ernst. Zum Vergleich: 2008 waren es noch 38 Aktive und 175 Jugendspieler.

Die Forderung des Trios und somit des Vereins: Ein Kleinspielfeld neben dem Sportplatz am Schächle soll her. "Der FV Tennenbronn ist sehr an einer zeitnahen Lösung in den nächsten zwei bis drei Jahren interessiert", so Ernst.

Er lud die Vertreter der Stadtverwaltung zu einer Infoveranstaltung ins Sportheim ein und fragte an, was der FV für eine rasche Umsetzung tun könne.