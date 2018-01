Schramberg Kegeln, zwei fotos?

Schramberg. Wer in Schramberg zur Kugel greifen möchte, landet unweigerlich bei Zivko und Slavica Basica. Sie betreiben seit 1995 das "Zum Stammhaus 1888" in der Oberndorfer Straße, in dem es sechs Kegelbahnen gibt.

Obwohl bei ihnen besonders an den Wochenenden richtig viel los ist auf den Bahnen, sagen sie: "Das Interesse am Kegeln ist definitiv zurückgegangen." Trotzdem: Zu ihnen kommen viele Gruppen, die gerne mal eine nicht ganz so ruhige Kugel schieben wollen: "Von der Fußballmannschaft über Arbeitskollegen und Schulklassen bis zum Kindergeburtstag ist alles dabei."

Mit neuer Technik, die das Spielen im Schwarzlicht möglich macht, wollten sie vor gut fünf Jahren ein jüngeres Publikum ansprechen. Das ging auf: "Seither kommen viel mehr junge Menschen zum Kegeln." Dennoch, in Kegelvereinen wollten sich diese trotzdem nicht organisieren: "Sie melden sich eher spontan an." Kegeln diene dann lediglich zur Abendgestaltung –­ häufig verbunden mit einem Essen in der Gaststätte. "Junge Leute wollen sich heute nicht mehr festlegen und nicht nur auf Kegeln beschränken", sagen die Basicas.