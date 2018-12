Schramberg "Kaiser" auch in Schramberg ins Exil geschickt

Schramberg. 2016 hat das Stadtarchiv Schramberg von Andrea Sauer in Hardt einige alte Fotos und Postkarten erhalten, die in ihrer Familie aus dem Nachlass der Großmutter Emma Kammerer (1920 bis 1999) in Schramberg aufbewahrt worden waren. In der Sammlung befand sich auch eine Feldpostkarte, die am 10. Dezember 1918 an ihren Urgroßvater Friedrich Glauner (1881 bis 1940) geschrieben worden war, der seinerzeit mit seiner Ehefrau Frida Glauner (1892 bis 1966) das Gasthaus Deutscher Kaiser in der Leibbrandstraße 9 betrieb.

Die "Schankwirtschaft" war 1897/98 von dem Säger Anton Bohnert gebaut und 1901 eröffnet worden. Wie viele seiner Zeitgenossen war Anton Bohnert offensichtlich voller Begeisterung für das wilhelminische Kaiserreich und gab seinem Gasthaus am damals neu angelegten Leibbrandplatz diesen patriotischen Namen.

Auf den ersten Blick schien es sich um eine Feldpostkarte zu handeln, wie man sie auch 100 Jahre später noch auf fast jedem Flohmarkt günstig erwerben kann. Auf der Bildseite ist das Porträt eines Soldaten zu sehen, der sich im Herbst 1918 in Nordfrankreich fotografieren ließ. Die Zeilen auf der Rückseite erheben die kleine Postkarte aber in den Rang eines wertvollen Zeitzeugen, in dem sich die große Geschichte der damaligen Epochenwende widerspiegelt.