Schramberg Jutta Dürr hört auf

Ihre Patienten seien über ihre Entscheidung informiert und würden von den anderen Ärzten in Schramberg versorgt werden. Und trotz ihres Ausscheidens sei die medizinische Versorgung in der Region weiter gut. Man sehe das auch daran, dass es im Gegensatz zu Rottweil oder Villingen-Schwenningen immer noch eine ärztliche Zulassungsbeschränkung für Schramberg gebe.

Dürr arbeitet seit 1997 in Schramberg. Zusammen mit dem promovierter Facharzt für Allgemeinmedizin, Volker Ziegler, führte sie eine Gemeinschaftspraxis in der oberen Hauptstraße. Nach Zieglers Ruhestand beteiligte sich der Kardiologe Gertsch an der Praxisgemeinschaft. 2019 wechselten Dürr und Gertsch zusammen in das neu gebaute Medzentrum in der Lauterbacher Straße.

Medzentrum hat Erwartungen erfüllt

"Der Umzug war notwendig und gut", versichert Dürr. Die Funktionalität und gute Atmosphäre des Gebäudes und der Praxisräume habe die Qualität der medizinischen Arbeit weiter verbessert: "Unsere Erwartungen wurden erfüllt".