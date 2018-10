Schramberg Jungs werden zu Wölfen

Schramberg-Sulgen. Der Familientag der Kolpingsfamilie hat mit dem Gemeindegottesdienst in der Kirche St. Laurentius begonnen. Für die jüngeren Kinder wurde separat im Pfarrhof durch das Kindergottesdienstteam eine Kinderkirche veranstaltet. Unter dem Motto "Spiel und Spaß für die ganze Familie", lud der Veranstalter danach zum gemeinsamen Mittagessen in den Pfarrhof und anschließend zum Spielen auf den kircheneigenen Sportplatz am Haus Marienberg ein.