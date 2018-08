Am Donnerstagvormittag haben Metallbauermeister David Besenfelder aus Schömberg und Mitarbeiter des städtischen Bauhofs die von der Uhrenfabrik Junghans und dem Schramberger Peter Renz gestiftete Edelstahluhr wieder an ihrem alten Platz aufgebaut. Anfang August wurde sie entfernt, damit Besenfelder die durch ein Fahrzeug verursachten Beschädigungen am Sockel beseitigen konnte. Die Uhrenfabrik Junghans reparierte eine der drei Uhren, die durch die Erschütterung defekt war. Besenfelder, der seine Ausbildung bei Erich Hauser in Rottweil absolviert hatte, führte 2014 die Edelstahlarbeiten der Uhr im Auftrag der Stifter aus. Der Entwurf stammt von der Uhrenfabrik Junghans, das Design des Zifferblatts von Max Bill (1908 bis 1994), der für Junghans seit 1956 eine Reihe von Uhren entworfen hat, die heute Kultstatus genießen. Foto: Fritsche