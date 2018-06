Schramberg Junghans Terrassenbau feierlich eröffnet

"Junghans in der Welt zuhause, aber in Schramberg daheim"

Die Sprache des Designs werde überall verstanden und deshalb sei Junghans in der Welt zuhause, aber in Schramberg daheim. Dass an der Geißhalde die Uhren einmal stillstanden, sei für die Denkmalpflege ein Segen gewesen. Ihr werde "ganz warm ums Herz" wenn sie an diesen großartigen Bau denke.

Oberbürgermeister Thomas Herzog sagte, Junghans sei "Mythos und Realität" gleichzeitig und ein Markenbotschafter der Stadt. Der Ruhm der Weltfirma halle bis heute nach. Er erinnerte daran, dass der Terrassenbau auch "Himmelsleiter" genannt werde.

Landrat Michel überreichte einen Scheck der Sparkassenstiftung und meinte, dass er bei all dem Engagement von Hans-Jochem Steim eigentlich drei Grußworte sprechen müsste.

"Ausstellungsstücke zeigen, wie viel Liebe in eine Uhr fließt"

Unternehmer Steim habe auch dieses Museumsprojekt "ausgezeichnet bewältigt", versicherte der Geschäftsführer der Firma Junghans, Matthias Stotz. "Die Ausstellungsstücke zeigen, wie viel Liebe – manche nennen es Arbeit – in eine Uhr fließt." Und charmant wünschte er den Gästen "eine gute Zeit, egal ob Sie eine Uhr tragen oder nicht".

In der Ansprache von Uwe Brückner vom Atelier Brückner aus Stuttgart, zuständig fürs Museumskonzept, wurde deutlich, welche Faszination der Terrassenbau auch auf Profis ausübt. Trotz Großaufträgen aus Übersee habe man sich in das Schramberger Projekt "hineingestürzt".

Die Barrierefreiheit sei die größte Herausforderung des Projekts gewesen, so Architekt Jürgen Bihlmaier. Durch den Schrägaufzug seien jetzt sieben der neun Terrassen barrierefrei zu erreichen. Er lobte, wie auch der neue Museumsleiter Arkas Förstner, die Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt und den Handwerkern. Ein "Hochleistungsnetzwerk im ländlichen Raum" sei Garant und Geheimnis für die gute Umsetzung in relativ kurzer Zeit, so Förstner. Stolze 2790 E-Mails habe es zum Thema Terrassenbau-Museum gegeben, 700 Meter Pläne seien ausgedruckt worden.

Weitere Informationen:

Das Junghans Terrassenbau-Museum hat ab sofort dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. www.junghans-terassenbau-museum.de