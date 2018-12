Schramberg Junge Stimmen erobern die Ohren der Zuhörer

Das Bläservororchester eröffnete das Konzert mit einem Stück, dessen Titel Programm war. "Let Us Start!", forderten die Nachwuchsmusiker die anderen Kinder auf. Anschließend begrüßte Oberbürgermeister Thomas Herzog die Gäste, darunter vor allem die Eltern, Großeltern und Verwandten der mitwirkenden Kinder und Jugendlichen.

Dass sie nicht nur toll singen können, sondern auch körperlich fit und gewieft sind, bewiesen die Schüler der Grund- und Werkrealschule (GWRS) Sulgen. Das Obstsalat-Stück "Mango, Mango" und das traditionelle südamerikanische Lied "Un poquito cantas" untermalten sie mit kreativen Bewegungen. Mit "Feliz Navidad" wünschten sie allen Anwesenden schöne Weihnachten.

Der Vokalis Jugendchor begeisterte die Zuhörer mit sechs verschiedenen Stücken, darunter der afrikanische Gospelsong "Akeko Ofana no Jesu" und "I have a dream" von Mary Donnelly. Gemeinsam mit dem Streichquartett hatten die jungen Sänger "Chiara é la Notte" und das traditionelle Weihnachtsstück "Zu Bethlehem geboren" eingeübt. Die Nachwuchsmusiker des Streichquartetts entführten ihre Zuhörer mit den sanften und warmen Klängen des ersten Satzes von Mozarts Streichquartett in B-Dur sowie "Mister Santa" in die Besinnlichkeit der vorweihnachtlichen Zeit.